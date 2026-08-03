В ЕАО банк пытался спасти женщину от мошенников, но не смог

В Еврейской автономной области 45-летняя жительница села Амурзет лишилась 206 тысяч рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на криптовалюте, сообщает УМВД России по ЕАО.
Женщина вступила в тематическую группу в мессенджере, где рассказывали о якобы успешных инвестициях. После общения с администратором она зарегистрировалась на предложенной платформе и попыталась перевести первый взнос в размере 100 тысяч рублей.
Банк распознал признаки мошенничества и заблокировал операцию. Однако собеседница убедила женщину, что ограничения можно обойти, если отправлять деньги небольшими суммами.
В результате потерпевшая сделала четыре перевода на общую сумму 206 544 рубля. После получения денег организаторы схемы перестали выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что предложения о лёгком заработке на инвестициях нередко оказываются частью мошеннических схем.