Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО банк пытался спасти женщину от мошенников, но не смог

Финансовая организация заблокировала первый перевод, но аферисты нашли способ обойти защиту.

В Еврейской автономной области 45-летняя жительница села Амурзет лишилась 206 тысяч рублей, поверив обещаниям быстрого заработка на криптовалюте, сообщает УМВД России по ЕАО.

Женщина вступила в тематическую группу в мессенджере, где рассказывали о якобы успешных инвестициях. После общения с администратором она зарегистрировалась на предложенной платформе и попыталась перевести первый взнос в размере 100 тысяч рублей.

Банк распознал признаки мошенничества и заблокировал операцию. Однако собеседница убедила женщину, что ограничения можно обойти, если отправлять деньги небольшими суммами.

В результате потерпевшая сделала четыре перевода на общую сумму 206 544 рубля. После получения денег организаторы схемы перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что предложения о лёгком заработке на инвестициях нередко оказываются частью мошеннических схем.