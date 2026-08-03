ГАИ предупредила белорусов, которые управляют транспортом одной рукой

В управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома предупредили белорусов, которые управляют одной рукой.
Так, ГАИ показала, как на 16 — м километре автодороги Р 20 направлением Витебск — Полоцк был выявлен мотоциклист, который рулил одной рукой. Правоохранители напомнили, что это является грубым нарушение ПДД. Кроме того, мотоциклист серьезно превышал.
— Водитель двигался с превышением скорости на 26 километров в час и не держался за руль обеими руками, — рассказали в пресс-службе.
В ГАИ подчеркнули, что такое небрежное управление одной рукой влечет колоссальные риски. Так как при одном резком движении, выбоине или порыве ветра мотоциклист может потерять контроль над ситуацией.
— Такие действия категорически запрещены ПДД и подвергают опасности не только самого водителя, но и других участников движения, — заметили в пресс-службе.
За управление мотоциклом одной рукой грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (от 225 до 900 рублей), а также лишение права управления транспортным средством.
Тем временем специалист сказал, почему лошади-тарпаны стали выходить к трассам и в деревни.
А еще мы писали, что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар: «Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника».