ГАИ предупредила белорусов, которые управляют транспортом одной рукой

Так, ГАИ показала, как на 16 — м километре автодороги Р 20 направлением Витебск — Полоцк был выявлен мотоциклист, который рулил одной рукой. Правоохранители напомнили, что это является грубым нарушение ПДД. Кроме того, мотоциклист серьезно превышал.