Певица Ариана Гранде сделает перерыв в карьере на фоне внимания к её здоровью и внешности

После последнего концерта тура в Лондоне Ариана Гранде возьмёт паузу в работе и публичных выступлениях. Об этом, ссылаясь на представителя певицы, пишет еженедельник People.
«Она с нетерпением ждёт завершения тура и его окончания на высокой ноте, в хорошем и счастливом состоянии, а затем возьмёт заслуженный перерыв от работы и выступлений на публике, которые привели к бесконечному и постоянному вниманию общественности. Этот тур стал для неё прекрасным опытом. Она любит своих поклонников и наслаждалась каждой минутой», — отметил агент артистки.
Источник из окружения Гранде добавил, что насыщенная концертная программа требует серьёзной физической подготовки. После завершения тура певица откажется и от участия в мюзикле, премьера которого намечена на следующее лето. Она намерена поддерживать команду постановки, но сама на сцену не выйдет. Когда Гранде вернётся к работе и публичным выступлениям, пока неизвестно.
В 2017 году на «Манчестер-Арене», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, сотни пострадали.