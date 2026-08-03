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Певица Ариана Гранде сделает перерыв в карьере на фоне внимания к её здоровью и внешности

Возвращаться к публичной деятельности артистка пока не обещает.

Источник: Клопс.ru

После последнего концерта тура в Лондоне Ариана Гранде возьмёт паузу в работе и публичных выступлениях. Об этом, ссылаясь на представителя певицы, пишет еженедельник People.

«Она с нетерпением ждёт завершения тура и его окончания на высокой ноте, в хорошем и счастливом состоянии, а затем возьмёт заслуженный перерыв от работы и выступлений на публике, которые привели к бесконечному и постоянному вниманию общественности. Этот тур стал для неё прекрасным опытом. Она любит своих поклонников и наслаждалась каждой минутой», — отметил агент артистки.

Источник из окружения Гранде добавил, что насыщенная концертная программа требует серьёзной физической подготовки. После завершения тура певица откажется и от участия в мюзикле, премьера которого намечена на следующее лето. Она намерена поддерживать команду постановки, но сама на сцену не выйдет. Когда Гранде вернётся к работе и публичным выступлениям, пока неизвестно.

В 2017 году на «Манчестер-Арене», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. В результате теракта погибли 22 человека, сотни пострадали.