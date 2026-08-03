Певица Ариана Гранде сделает перерыв в карьере на фоне внимания к её здоровью и внешности

«Она с нетерпением ждёт завершения тура и его окончания на высокой ноте, в хорошем и счастливом состоянии, а затем возьмёт заслуженный перерыв от работы и выступлений на публике, которые привели к бесконечному и постоянному вниманию общественности. Этот тур стал для неё прекрасным опытом. Она любит своих поклонников и наслаждалась каждой минутой», — отметил агент артистки.