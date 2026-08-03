Курская область увеличила производство мяса и птицы на убой почти до 290 тысяч т

В Курской области по итогам первого полугодия 2026 года было произведено 289,7 тыс. т мяса и птицы на убой. Это на 1,5% больше, чем к 1 июля 2025 года (285,5 тыс. т). Как отметил первый замгубернатора региона Александр Чепик на оперативном совещании, область занимает пятое место в России по объему производства мяса.