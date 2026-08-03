В Томском госуниверситете преподаватели химических специальностей освоят ИИ

Программы повышения квалификации преподавателей химических специальностей в центре опережающей подготовки и переподготовки Томского государственного университета (ТГУ) дополнили модулем по искусственному интеллекту. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Все программы объемом 108 академических часов построены по модульному принципу и усилены практической составляющей. Обязательной частью 11 программ стал модуль «Искусственный интеллект и нейросети в преподавании химии и естественно-научных дисциплин». В рамках модуля слушатели освоят полный цикл проектирования учебного занятия — от постановки образовательных целей до разработки материалов с использованием современных ИИ-инструментов. Преподаватели научатся создавать презентации, разрабатывать иллюстративные материалы и применять нейросети для подготовки собственных образовательных программ.
«Искусственный интеллект не заменяет преподавателя, но помогает освободить время от рутинных задач, сосредоточиться на содержании обучения и повысить качество взаимодействия со студентами. Именно поэтому модуль построен на практической работе с реальными учебными дисциплинами и завершается разработкой собственных правил ответственного использования ИИ», — отметил начальник отдела разработки и коммерциализации цифровых решений Института дистанционного образования ТГУ Артем Фещенко.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.