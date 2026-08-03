В Красноярске стартует программа летних походов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе совместно с Молодёжным центром каждый желающий может отправиться в поход по живописным местам Красноярска. Участники не только активно проведут свой отдых и насладятся прекрасным видом, но и узнают историю Красноярска.
Каждую среду всех желающих приглашают на мини-походы полюбоваться заходом солнца. Сбор любителей активного отдыха назначен на 19:00 у второго визит-центра экопарка «Гремячая грива».
Для тех, кто привык встречать день активно, с 7 августа стартует утренний поход «Пятница на подъём». Участники отправятся в 7:00 покорять тропы Торгашинского хребта.
В рамках проекта «Археолайф» 8 августа пройдёт экскурсия «Красноярск до нас»: горожанам расскажут, каким был город до появления острога. Экскурсия начнётся в 19:30 по маршруту, разработанному совместно с экспертами Лаборатории археологии Енисейской Сибири.
18 августа в 19:30 пройдёт прогулка «Символы нашего города». Участники узнают истории возникновения городского и государственного гербов, а также связанных с ними легенды.
В честь Дня флага России 25 августа в 11:00 участников ждёт восхождение на Николаевскую сопку, откуда группа направится на Вторую сопку к Серебряниковской видовке и остановится на привале у визит-центра «Серебряный лог».
28 августа в 15:00 организаторы приглашают на экскурсию к памятнику каменного века «Усть-Базаиха-2» вместе с экспертами АНО «Археологическое исследование Сибири». Гости узнают, когда на месте современного Красноярска появились первые люди, как они выживали в ледниковую эпоху и какие орудия использовали.
Завершающим походом станет «Летний финиш на Арке» 29 августа в 11:00. Участники пройдут по маршруту протяжённостью 9 км по Торгашинскому хребту с восхождением на вершины Красный гребень.
Отправиться в поход может любой желающий, но необходима предварительная запись. Зарегистрироваться можно в сообществе Молодёжного центра «ВКонтакте» в 19:00 за три дня до начала.
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