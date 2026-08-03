В Красноярске стартует программа летних походов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе совместно с Молодёжным центром каждый желающий может отправиться в поход по живописным местам Красноярска. Участники не только активно проведут свой отдых и насладятся прекрасным видом, но и узнают историю Красноярска.