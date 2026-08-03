Что уникального в открывшейся библиотеке Умберто Эко. Мы все узнали

Среди экспонатов — более 2 тыс. изданий и переводов произведений самого Эко, около 600 книг о нем и его творчестве, включая дипломные и диссертационные работы, а также полное собрание итальянского журнала комиксов Linus, соучредителем которого писатель стал в 1965 году. В библиотеке хранятся рабочие экземпляры его романов с авторскими правками, в том числе четвертое итальянское издание «Имени розы», а также полки с любимыми авторами Эко — Джеймсом Джойсом, Жераром де Нервалем и Хорхе Луисом Борхесом. Отдельный крупный раздел посвящен каббале, магии, алхимии и теориям заговора — темам, которые писатель регулярно затрагивал в эссе и романах.