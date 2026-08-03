Что уникального в открывшейся библиотеке Умберто Эко. Мы все узнали

В Болонском университете открылась Biblioteca Eco — новая публичная библиотека, в которой хранится личная коллекция книг писателя и специалиста по семиотике Умберто Эко. Событие произошло спустя десять лет после смерти ученого. Коллекция разместилась в крыле Палаццо Поджи, построенном в XX веке, в ней — более 32 тыс. томов. Об этом сообщают Unibo Magazine и Wanted in Milan.
Умберто Эко родился в 1932 году в Алессандрии, регион Пьемонт. С 1971 по 2007 год он возглавлял кафедру семиотики в Болонском университете. С 2008 года являлся почетным профессором Высшей школы гуманитарных наук в Болонском университете. Эко умер в Милане 19 февраля 2016 года. Всемирную известность ему принесли романы «Имя розы» и «Маятник Фуко».
В коллекции, которая десятилетиями хранилась в миланском доме и кабинете писателя, собрано более 32 тыс. томов по античной и средневековой философии, семиотике, лингвистике, а также детективы, научная фантастика и комиксы. В 2020 году наследники Эко передали собрание в дар государству с условием, что оно перейдет в бессрочное пользование Болонскому университету. Организацию переезда взял на себя Фонд Умберто Эко совместно с Министерством культуры Италии.
Фото: Università di Bologna.
Перед транспортировкой специалисты тщательно изучили и задокументировали расположение каждого тома — вплоть до того, какие книги Эко клал горизонтально, а какие ставил вертикально. Эта работа позволила воспроизвести в Болонье первоначальную структуру коллекции такой, какой ее задумал сам философ.
Расстановка книг следует принципу «добрососедства», который разработал историк искусства Аби Варбург и взял на вооружение сам Эко. Принцип предполагает размещение на одной полке текстов, на первый взгляд не связанных между собой, чтобы между ними возникали неожиданные смысловые связи. Библиотека разделена на тематические залы — от средневековой философии до поп-культуры, комиксов и оккультизма, — которые позволяют посетителям проследить те же междисциплинарные связи, что легли в основу исследований Эко.
Отдельного внимания заслуживает зал литературы — здесь книги на итальянском, французском, английском, немецком и других языках расставлены по временным осям. Их можно читать по горизонтали, прослеживая развитие одной национальной литературы, например английской — от артуровского цикла до лауреата Нобелевской премии Томаса Стернза Элиота, или по вертикали, сравнивая авторов одной эпохи в разных странах.
Среди экспонатов — более 2 тыс. изданий и переводов произведений самого Эко, около 600 книг о нем и его творчестве, включая дипломные и диссертационные работы, а также полное собрание итальянского журнала комиксов Linus, соучредителем которого писатель стал в 1965 году. В библиотеке хранятся рабочие экземпляры его романов с авторскими правками, в том числе четвертое итальянское издание «Имени розы», а также полки с любимыми авторами Эко — Джеймсом Джойсом, Жераром де Нервалем и Хорхе Луисом Борхесом. Отдельный крупный раздел посвящен каббале, магии, алхимии и теориям заговора — темам, которые писатель регулярно затрагивал в эссе и романах.
Рукопись о короле Артуре.
Ранее ученые Кембриджского университета расшифровали фрагмент средневековой рукописи с редкими историями о короле Артуре. Текст пролежал в библиотеке более 500 лет. Данный фрагмент был обнаружен в 2019 году в библиотеке Кембриджского университета. Он был подшит в переплет старых документов XVI века из поместья Хантингфилд. Исследователи установили, что это часть французской Suite Vulgate du Merlin — продолжения легенд об Артуре. Это один из немногих сохранившихся текстов цикла «Ланселот-Грааль», созданного между 1275 и 1315 годами.
Фрагмент содержит две сцены. В первой описана битва при Камбенике, в которой король Лот, его сыновья и сэр Гавейн сражаются с саксонскими правителями. Во второй сцене Мерлин, переодетый арфистом, появляется при дворе Артура на празднике Успения Пресвятой Богородицы. Обе сцены написаны на старофранцузском — языке знати в Англии после нормандского завоевания. Фрагмент относится к жанру романов о короле Артуре, которые предназначались для знатной аудитории, в том числе для женщин.
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