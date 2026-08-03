Глеб Никитин проверил детский дом, гостиницу и центры помощи в Городце и Чкаловске

Далее глава региона отправился в Чкаловск, где посетил «Хулиганодом» — центр наставничества для подростков. Там они могут получить социальную, психологическую и правовую поддержку. С момента запуска центра за полгода там состоялось 3740 посещений, для ребят провели более 300 мероприятий.