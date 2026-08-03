Глеб Никитин проверил детский дом, гостиницу и центры помощи в Городце и Чкаловске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Городец и Чкаловск в рамках рабочей поездки. Он побывал в детском доме и центре помощи подросткам, оценил строящуюся гостиницу и обновленный музей Чкалова. Итогами визита глава региона поделился в соцсетях.
В Городце губернатор проверил состояние местного детского дома. По его словам, ремонт, оснащение и оборудование учреждения — на высоком уровне, атмосфера домашняя. Он поблагодарил работников и руководство за хорошую работу.
Также Глеб Никитин осмотрел новую гостиницу в Городце: ее возводят по федеральной программе льготных кредитов на создание туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Далее глава региона отправился в Чкаловск, где посетил «Хулиганодом» — центр наставничества для подростков. Там они могут получить социальную, психологическую и правовую поддержку. С момента запуска центра за полгода там состоялось 3740 посещений, для ребят провели более 300 мероприятий.
Завершилась рабочая поездка губернатора визитом в обновленный дом-музей летчика Валерия Чкалова, который открылся после масштабного ремонта. Также Глеб Никитин проинспектировал работы по реновации Музея скоростей, посвященного водному транспорту. Главный герой экспозиции — конструктор Ростислав Алексеев. Работы завершатся примерно через неделю — к фестивалю «Русские крылья».