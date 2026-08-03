На берегу Азовского моря нашли предков мамонта возрастом 1,4 млн лет

Напомним, что Таманский слон — это древний предок мамонтов, который обитал на территории современного Таманского полуострова около 1,2−1,4 миллиона лет назад в раннем плейстоцене. Его часто называют «прадедушкой» более поздних и хорошо известных шерстистых мамонтов.