Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске за выходные поймали более 70 нарушителей на мотоциклах и электросамокатах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники мотовзвода ДПС провели рейды и выявили более 70 нарушений правил дорожного движения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники мотовзвода ДПС провели рейды и выявили более 70 нарушений правил дорожного движения.

Больше 60 нарушений допустили водители мотоциклов, еще свыше 10 — пользователи электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Во время проверок инспекторы остановили 10 человек, которые управляли мототранспортом без водительских прав. Еще одного мотоциклиста задержали за езду в нетрезвом виде. Чаще всего водители попадались без мотошлемов, превышали скорость и выезжали на встречную полосу.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.

16+