В Красноярске за выходные поймали более 70 нарушителей на мотоциклах и электросамокатах

Во время проверок инспекторы остановили 10 человек, которые управляли мототранспортом без водительских прав. Еще одного мотоциклиста задержали за езду в нетрезвом виде. Чаще всего водители попадались без мотошлемов, превышали скорость и выезжали на встречную полосу.