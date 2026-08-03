В Красноярске за выходные поймали более 70 нарушителей на мотоциклах и электросамокатах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники мотовзвода ДПС провели рейды и выявили более 70 нарушений правил дорожного движения.
Больше 60 нарушений допустили водители мотоциклов, еще свыше 10 — пользователи электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Во время проверок инспекторы остановили 10 человек, которые управляли мототранспортом без водительских прав. Еще одного мотоциклиста задержали за езду в нетрезвом виде. Чаще всего водители попадались без мотошлемов, превышали скорость и выезжали на встречную полосу.
В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.
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