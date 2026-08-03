Мужчину, пристававшего к несовершеннолетней девушке, задержали во Владивостоке

В Первореченском районе Владивостока сотрудники патрульно-постовой службы получили сообщение от прохожих, они задержали молодого человека, который на улице Полковника Фесюна оказывал навязчивое внимание 16-летней школьнице. Как установили полицейские, девочка находилась на детской площадке, когда к ней подошел неизвестный, попросил телефон, навязывал общение, интересовался личными данными и предлагал встретиться. Девочка обратилась за помощью к прохожим, они связались с ее родителями и задержали подозреваемого до приезда полиции. Прибывшие сотрудники задержали 20-летнего иностранного гражданина и доставили в отдел. Материалы переданы в следственные органы для принятия решения.