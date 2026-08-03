Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные выросла на 84 тысячи гектаров

В Красноярском крае за минувшие выходные площадь лесных пожаров увеличилась на 84 тысячи гектаров и достигла 190,7 тысячи, сообщили в Лесопожарном центре. По состоянию на день 3 августа в регионе действуют 246 возгораний, 155 из них — в зоне контроля.
Очаги зафиксированы в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Енисейском и Богучанском округах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 1370 человек, задействовано 4 единицы техники.
Основная причина пожаров — сухие грозы. Ситуацию осложняют жаркая погода, сильный ветер, труднодоступная местность и большое количество деревьев, поврежденных сибирским шелкопрядом. За трое суток специалисты потушили 29 пожаров, еще 14 локализовали на площади 9,4 тысячи гектаров.
Группировку на севере края продолжают наращивать. В регион прибывают более 65 специалистов из Тувы и Бурятии, еще 50 бойцов из Забайкальского края сменят коллег, работающих на кромках почти месяц. Для авиапатрулирования и доставки сил сегодня запланировано 24 воздушных судна. В крае сохраняется режим ЧС в лесах — посещение лесов ограничено, разведение костров запрещено. При обнаружении возгорания необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
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