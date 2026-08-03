Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные выросла на 84 тысячи гектаров

Группировку на севере края продолжают наращивать. В регион прибывают более 65 специалистов из Тувы и Бурятии, еще 50 бойцов из Забайкальского края сменят коллег, работающих на кромках почти месяц. Для авиапатрулирования и доставки сил сегодня запланировано 24 воздушных судна. В крае сохраняется режим ЧС в лесах — посещение лесов ограничено, разведение костров запрещено. При обнаружении возгорания необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.