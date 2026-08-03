За выходные в Красноярске задержали десятки нетрезвых водителей

В течение двух последних суток сотрудники полиции задержали более 30 автомобилистов, которые находились за рулем в нетрезвом виде. Подобное правонарушение выступает одной из ключевых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми исходами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. Зафиксировано более двадцати фактов движения по полосе встречного направления. Это считается грубейшим нарушением ПДД, которое регулярно приводит к лобовым ударам и авариям с серьезными последствиями. Также задокументированы 35 эпизодов управления автомобилями лицами, не имеющими водительских прав. Граждане без соответствующего разрешения не допускаются к управлению транспортом, что формирует дополнительную угрозу для безопасности дорожного движения.