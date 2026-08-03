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В Сочи из моря на берег выбросило турецкие товары

На сочинские пляжи из моря выбросило турецкие товары. Эту информацию корреспонденту «РГ» подтвердили в пресс-службе мэрии курорта.

Со вчерашнего дня соцсети заполонили кадры с прибрежной полосы, усеянной банками и бутылками напитков, а также пластиковыми упаковками и прочим мусором.

Пользователи активно делились видео с места событий. На кадрах видно, как волны выбрасывают на берег большое количество товаров, которые, предположительно, унесло с потерпевшего крушение танкера.

Однако на какие именно пляжи вынесло турецкие товары, не сообщалось. Сотрудники администрации города и подведомственного профильного учреждения организовали мониторинг всей береговой полосы.

Как выяснилось, наносы бытового мусора обнаружили только на пляже «73-й километр» Лазаревского района.

Их оперативно ликвидировали. Уточняется, что объемы бытового мусора, принесенного морем, не повлекли загрязнения водной полосы.

«Пляж работает в штатном режиме и открыт для посещения гостей. Мониторинг санитарного состояния пляжей Сочи ведется непрерывно», — добавили в ведомстве.