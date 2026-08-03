Арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода появился на площади Театральной

Новая инсталляция украсила Театральную площадь в преддверии юбилея Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в мэрии.
Арт-объект представляет собой число «805» и символизирует слияние Волги и Оки. Вечером фигуру дополнит цветная подсветка. Сфотографироваться рядом с инсталляцией жители и гости столицы ПФО смогут до 8 ноября.
Как уточнили в городском департаменте культуры, в ближайшее время появятся подробности программы празднования 805-летия Нижнего Новгорода.
Ранее мы писали, что Юрий Шалабаев обещает урезать расходы на проведение праздников в Нижнем Новгороде.