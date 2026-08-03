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Пост-джаз, фанк-соул и харизма с нигерийскими корнями: как закрывали «Калининград Сити Джаз»

Фестиваль проходил в Центральном парке с 31 июля по 2 августа.

В воскресенье, 2 августа, в Центральном парке культуры и отдыха состоялось закрытие международного фестиваля «Калининград Сити Джаз» — 2026. Лайнап по традиции включал три выступления. Первыми на сцену вышли участники московского трио, исполняющего кинематографичный пост-джаз, — illo.trio (илло.трио). Яркий вокал и зажигательные танцы подарил публике итальянский фанк-соул исполнитель с нигерийскими корнями Lebron Johnson (Леброн Джонсон), заставивший двигаться буквально всё певческое поле. Финальным аккордом «Калининград Сити Джаза» — 2026 стало выступление израилитян Funk’n’stein. Фанк-соул группа из восьми музыкантов уже выступала на фестивале в 2013 году.

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград».

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