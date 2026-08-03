В Чите пройдет программа для предпринимателей в сфере креативных индустрий

Профессиональную переподготовку по программе «Управление креативной экономикой» смогут пройти предприниматели в сфере креативных индустрий в Чите. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Участниками могут стать собственники и руководители предприятий малого и среднего бизнеса, развивающие проекты в сферах дизайна, моды, ИТ, гастрономии, медиа, туризма и в других направлениях. Отдельный образовательный трек предусмотрен для руководителей и преподавателей образовательных организаций, готовящих кадры для креативных индустрий.
Программа включает два очных модуля и дистанционное обучение общей продолжительностью 256 академических часов. Финальный модуль пройдет в октябре в Южно-Сахалинске.
Слушателей ждут практические занятия по разработке стратегии развития проектов, работе с цифровыми платформами и маркетплейсами, продвижению креативных продуктов, привлечению финансирования, использованию мер государственной поддержки и защите интеллектуальной собственности. По итогам обучения предприниматели представят экспертам стратегии масштабирования своих проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.