В Чите пройдет программа для предпринимателей в сфере креативных индустрий

Участниками могут стать собственники и руководители предприятий малого и среднего бизнеса, развивающие проекты в сферах дизайна, моды, ИТ, гастрономии, медиа, туризма и в других направлениях. Отдельный образовательный трек предусмотрен для руководителей и преподавателей образовательных организаций, готовящих кадры для креативных индустрий.