Мини‑футбол 8×8 — «Киквидзе» подтверждает своё преимущество

Среди бомбардиров уверенно лидирует Артур Григорян из «Киквидзе», на счету которого уже 31 мяч. На второй позиции — Александр Бирюков из «Ермака» с 27 голами. Тройку лучших замыкает Даниил Кулаченко из «НВТЗ‑Центума», отличившийся 14 раз.