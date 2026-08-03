Мини‑футбол 8×8 — «Киквидзе» подтверждает своё преимущество

В рамках Чемпионата Волгоградской области прошёл шестой игровой день, который запомнился аномально высокой результативностью и резкими перепадами сил между командами.
Самой яркой командой дня стал «Киквидзе»: сначала коллектив уверенно разобрался с «Ковчегом» (13:2) — семь мячей забил Артур Григорян, а затем не менее убедительно обыграл «Лагуну» (11:1): Артур Григорян оформил покер.
В продолжение голевого пиршества «Спарта» устроила разгром тому же «Ковчегу», победив со счётом 12:2: хет‑трик у Александра Пискунова, покер у Сергея Чечетова и пять мячей забил Артём Артамонов.
Стабильность продемонстрировал «Ермак», дважды победивший со счётом 5:1 — над «Родиной» и «Пирсом». В обоих матчах по четыре мяча провёл Александр Бирюков.
«Красный Октябрь» начал день с уверенной победы над «Лагуной» (5:1), но затем уступил «НВТЗ‑Центуму» (2:3), показав, что в чемпионате любая команда способна навязать борьбу.
Напряжённой получилась встреча «НВТЗ‑Центум» и «Родины», где «Родина» взяла верх — 3:2. Ещё одним плотным матчем стала игра «Спарты» и «Пирса», завершившаяся победой «Пирса» — 3:1.
Среди бомбардиров уверенно лидирует Артур Григорян из «Киквидзе», на счету которого уже 31 мяч. На второй позиции — Александр Бирюков из «Ермака» с 27 голами. Тройку лучших замыкает Даниил Кулаченко из «НВТЗ‑Центума», отличившийся 14 раз.
Возглавляет таблицу лидер областного чемпионата — «Киквидзе» — 28 очков. Второй — «НВТЗ‑Центум» из Волжского — 24 очка. Третью и четвёртую позицию делят волгоградские «Красный Октябрь» и «Ермак» по 22 очка, но у казаков на матч меньше.
Александр Веселовский.
Фото: Федерация футбола Волгоградской области.