Арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода установили на Театральной пощади

К 805‑летию Нижнего Новгорода на Театральной площади установили тематическую инсталляцию, сообщили в департаменте информационной политики администрации Нижнего Новгорода.
Композиция включает стилизованное число «805», вписанное в два переплетающихся потока, которые сливаются в единую линию. Так авторы арт‑объекта обыграли один из главных природных символов города — место слияния Волги и Оки.
Габариты инсталляции — 5,5 метра в ширину и 184 сантиметра в высоту. Особую выразительность объекту придаёт цветная вечерняя подсветка. В департаменте культуры отметили, что арт‑объект станет не просто праздничным украшением центральной пешеходной зоны, но и удобной точкой встречи горожан, популярной фотозоной, а также ярким визуальным маркером юбилейных торжеств.
Полюбоваться инсталляцией и сделать памятные снимки можно будет вплоть до 8 ноября. О полной программе мероприятий, приуроченных к 805‑летию города, власти обещают рассказать в ближайшее время.
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