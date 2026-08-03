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Арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода установили на Театральной пощади

Полюбоваться инсталляцией и сделать памятные снимки можно будет вплоть до 8 ноября.

К 805‑летию Нижнего Новгорода на Театральной площади установили тематическую инсталляцию, сообщили в департаменте информационной политики администрации Нижнего Новгорода.

Композиция включает стилизованное число «805», вписанное в два переплетающихся потока, которые сливаются в единую линию. Так авторы арт‑объекта обыграли один из главных природных символов города — место слияния Волги и Оки.

Габариты инсталляции — 5,5 метра в ширину и 184 сантиметра в высоту. Особую выразительность объекту придаёт цветная вечерняя подсветка. В департаменте культуры отметили, что арт‑объект станет не просто праздничным украшением центральной пешеходной зоны, но и удобной точкой встречи горожан, популярной фотозоной, а также ярким визуальным маркером юбилейных торжеств.

Полюбоваться инсталляцией и сделать памятные снимки можно будет вплоть до 8 ноября. О полной программе мероприятий, приуроченных к 805‑летию города, власти обещают рассказать в ближайшее время.

Ранее появились первые подробности празднования Дня города в Нижнем Новгороде.