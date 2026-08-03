Арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода установили на Театральной пощади

Габариты инсталляции — 5,5 метра в ширину и 184 сантиметра в высоту. Особую выразительность объекту придаёт цветная вечерняя подсветка. В департаменте культуры отметили, что арт‑объект станет не просто праздничным украшением центральной пешеходной зоны, но и удобной точкой встречи горожан, популярной фотозоной, а также ярким визуальным маркером юбилейных торжеств.