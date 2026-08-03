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Нижегородцев предупредили о сильных магнитных бурях в августе

Геошторм мощностью 5 баллов обрушится на Землю во второй половине месяца.

Источник: Живем в Нижнем

Эксперты подготовили календарь магнитных бурь на август 2026 года. Наиболее сильные возмущения могут ждать жителей Нижегородской области во второй половине месяца, свидетельствуют данные сайта my-calend.ru.

Ближайший геошторм накроет Землю 4 и 5 августа. Его сила не превысит четырех баллов. Вспышки на Солнце также могут повлиять на обстановку 17 и 18 августа: в эти дни ожидается буря мощностью три балла.

19 числа геомагнитные возмущения достигнут более высокой отметки. Пятибалльный шторм может стихнуть к концу дня. В конце августа возможны небольшие возмущения.

Метеочувствительным нижегородцам советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, ураган повалил в Нижнем Новгороде деревья. Непогода обрушилась на город 22 июля.