Нижегородцев предупредили о сильных магнитных бурях в августе

Эксперты подготовили календарь магнитных бурь на август 2026 года. Наиболее сильные возмущения могут ждать жителей Нижегородской области во второй половине месяца, свидетельствуют данные сайта my-calend.ru.
Ближайший геошторм накроет Землю 4 и 5 августа. Его сила не превысит четырех баллов. Вспышки на Солнце также могут повлиять на обстановку 17 и 18 августа: в эти дни ожидается буря мощностью три балла.
19 числа геомагнитные возмущения достигнут более высокой отметки. Пятибалльный шторм может стихнуть к концу дня. В конце августа возможны небольшие возмущения.
Метеочувствительным нижегородцам советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Напомним, ураган повалил в Нижнем Новгороде деревья. Непогода обрушилась на город 22 июля.