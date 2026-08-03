В МВД рассказали о вреде коротких видео в соцсетях для подростков

Также отмечается, что руководство Meta*, располагая сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивное состояние и негативно влиять на пищевое поведение, отказалось корректировать алгоритмы социальной сети, опасаясь потери прибыли от рекламы.