В МВД рассказали о вреде коротких видео в соцсетях для подростков

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Короткие видеоролики в социальных сетях могут увеличивать риск развития девиантного поведения у подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что руководство Meta*, располагая сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивное состояние и негативно влиять на пищевое поведение, отказалось корректировать алгоритмы социальной сети, опасаясь потери прибыли от рекламы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.