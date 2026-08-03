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В МВД рассказали о вреде коротких видео в соцсетях для подростков

МВД: короткие видео в соцсетях увеличивают риск девиантного поведения подростков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Короткие видеоролики в социальных сетях могут увеличивать риск развития девиантного поведения у подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство Meta*, располагая сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивное состояние и негативно влиять на пищевое поведение, отказалось корректировать алгоритмы социальной сети, опасаясь потери прибыли от рекламы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.