В Черноземье за выходные погибли четыре человека, 35 ранены при атаках 678 БПЛА

За выходные дни, 1−2 августа, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным местных властей, в результате ударов со стороны Украины погибли четыре человека, еще 35 получили ранения. Всего над Черноземьем уничтожили не менее 678 БПЛА.
В Белгородской области за отчетный период смертельные ранения получили четыре мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка. Пострадал 31 человек, включая троих несовершеннолетних. По оценке медиков, состояние раненых детей оценивается как средней степени тяжести, еще трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Всего за выходные регион подвергся 198 атакам ВСУ. Силы ПВО ликвидировали 363 БПЛА. Зафиксировано 26 случаев применения артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также десять сбросов взрывных устройств с БПЛА.
В Курской области с 1 по 2 августа пострадали четыре человека. Все получили ранения в Беловском районе: трое — в селе Вишнево, один — в слободе Белой. Средствами ПВО уничтожено 285 дронов. Со стороны ВСУ зафиксировано 177 случаев применения артиллерии и 24 сброса взрывных устройств с БПЛА.
В Воронежской области за выходные сбили 13 беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и погибших нет. При падении обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление, фасад частного дома и хозяйственные постройки. В другом муниципалитете разрушения окон, кровли и фасада зафиксированы в двух частных домах.
За выходные в Орловской области ликвидировали 17 БПЛА. По словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений нет.
Власти Липецкой и Тамбовской областей не сообщили о возможных последствиях ударов.
За предыдущие выходные, 25−26 июля, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области. Вследствие ударов погиб один человек, еще 28 пострадали. Всего над макрорегионом сбили не менее минимум 512 беспилотников.