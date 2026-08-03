Росприроднадзор взыскивает 252 млн рублей с ростовского Водоканала

Бывший директор ростовского АО «Водоканал» Евгений Юркин получил полтора года в колонии-поселении за разглашение государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.