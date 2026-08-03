В Прикамье в селе Кын снова прогнозируют подъём воды

Подъём воды прогнозируют в селе Кын, сообщили в администрации Лысьвенского округа Пермского края.
Причиной стало увеличение сброса с водохранилища в посёлке Староуткинск (Свердловская область). Утром 3 августа уровень Чусовой составил 230 см — на 58 см выше, чем вечером накануне. Вода поднимается и в реке Кын, уже подтоплена переправа через неё.
Администрация предупреждает: при дальнейшем повышении уровня жителям необходимо немедленно покидать дома и брать с собой документы, деньги, лекарства, тёплые вещи, зарядки и питьевую воду.
Пункт временного размещения открыт в школе по адресу: улица Мира, 40.
Сплавы по реке, прогулки и отдых на воде категорически запрещены. Жителей просят не затягивать с эвакуацией и предупредить соседей. Телефон экстренных служб — 112.