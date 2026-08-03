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В Прикамье в селе Кын снова прогнозируют подъём воды

Пункт временного размещения открыт в школе по адресу: улица Мира, 40.

Подъём воды прогнозируют в селе Кын, сообщили в администрации Лысьвенского округа Пермского края.

Причиной стало увеличение сброса с водохранилища в посёлке Староуткинск (Свердловская область). Утром 3 августа уровень Чусовой составил 230 см — на 58 см выше, чем вечером накануне. Вода поднимается и в реке Кын, уже подтоплена переправа через неё.

Администрация предупреждает: при дальнейшем повышении уровня жителям необходимо немедленно покидать дома и брать с собой документы, деньги, лекарства, тёплые вещи, зарядки и питьевую воду.

Пункт временного размещения открыт в школе по адресу: улица Мира, 40.

Сплавы по реке, прогулки и отдых на воде категорически запрещены. Жителей просят не затягивать с эвакуацией и предупредить соседей. Телефон экстренных служб — 112.