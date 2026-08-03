В Прикамье в селе Кын снова прогнозируют подъём воды

Причиной стало увеличение сброса с водохранилища в посёлке Староуткинск (Свердловская область). Утром 3 августа уровень Чусовой составил 230 см — на 58 см выше, чем вечером накануне. Вода поднимается и в реке Кын, уже подтоплена переправа через неё.