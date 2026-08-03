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Роспотребнадзор обновил список нижегородских водоемов, где можно купаться

Проверки на санитарно-гигиенические требования прошли лишь 15 водоемов.

Источник: Нижегородская правда

15 водоемов Нижегородской области признаны безопасными для купания. Все они прошли проверки на санитарно-гигиенические требования, сообщили в в региональном управлении Роспотребнадзора.

В список вошли:

первое озеро Щелоковского хутора;

озера в парках культуры и отдыха на проспекте Молодежном и улице Смирнова;

Силикатное озеро;

Светлоярское озеро со стороны улицы Гаугеля;

Сортировочное озеро;

Больничное озеро;

Лунское озеро;

пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе;

озеро «У Крутой горы» в Богородске;

Юрасовское озеро на Бору;

городской пляж на Волге в Лыскове;

все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

Ситуация с качеством воды в регионе остается на контроле ведомства.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что еще два человека утонули в Нижегородской области за минувшую неделю.

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