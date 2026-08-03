Роспотребнадзор обновил список нижегородских водоемов, где можно купаться

15 водоемов Нижегородской области признаны безопасными для купания. Все они прошли проверки на санитарно-гигиенические требования, сообщили в в региональном управлении Роспотребнадзора.
В список вошли:
первое озеро Щелоковского хутора;
озера в парках культуры и отдыха на проспекте Молодежном и улице Смирнова;
Силикатное озеро;
Светлоярское озеро со стороны улицы Гаугеля;
Сортировочное озеро;
Больничное озеро;
Лунское озеро;
пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе;
озеро «У Крутой горы» в Богородске;
Юрасовское озеро на Бору;
городской пляж на Волге в Лыскове;
все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.
Ситуация с качеством воды в регионе остается на контроле ведомства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что еще два человека утонули в Нижегородской области за минувшую неделю.