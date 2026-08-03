Рыбопереработчик из Омской области начал внедрять бережливые инструменты

Промежуточные итоги внедрения бережливого производства подвели на омском предприятии по переработке рыбы и морепродуктов «АЙСБЕРГ 8». Такая работа ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Применять бережливые инструменты начали с участка производства филе рыбы. Совместная работа экспертов регионального центра компетенций (РЦК) и рабочей группы «АЙСБЕРГ 8» стартовала с глубокого аудита. Команда выявила около 40 факторов, сдерживающих рост. Также на предприятии организовали рабочие места по принципу 5С и начали обучать персонал инструментам бережливого производства.
«Мы приходим на заводы, чтобы вместе с коллективом строить систему, где каждый сотрудник понимает ценность своей работы, гордится ею и может влиять на результат. Когда люди видят, что их труд становится легче, эффективнее и безопаснее, экономический эффект возрастает кратно. Наша главная цель — научить команды самостоятельно тиражировать эти успехи на другие участки своих предприятий», — подчеркнул руководитель проекта РЦК Омской области Максим Шергин.
Через три месяца в компании подведут окончательные итоги работы на пилотном участке. После этого начнется самостоятельное тиражирование опыта в течение 2,5 лет.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.