Рыбопереработчик из Омской области начал внедрять бережливые инструменты

«Мы приходим на заводы, чтобы вместе с коллективом строить систему, где каждый сотрудник понимает ценность своей работы, гордится ею и может влиять на результат. Когда люди видят, что их труд становится легче, эффективнее и безопаснее, экономический эффект возрастает кратно. Наша главная цель — научить команды самостоятельно тиражировать эти успехи на другие участки своих предприятий», — подчеркнул руководитель проекта РЦК Омской области Максим Шергин.