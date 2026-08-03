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Егор Крид выступит с концертом в Нижнем Новгороде 26 октября

Выступление пройдет на новой «Volga-Арене».

Источник: Нижегородская правда

Российский певец и рэпер Егор Крид приедет с концертом на новую ледовую арену в Нижнем Новгороде. Такая информация появилась на сайте тура исполнителя.

Егор Крид выступит на «Volga-Арене» 26 октября. Пока билеты не выставили на продажу, поэтому их стоимость неизвестна. В последний раз певец выступал в Нижнем Новгороде 12 марта 2025 года на площадке спорткомплекса КРК «Нагорный».

Напомним, что нижегородскую ледовую арену уже ввели в эксплуатацию этим летом. Она рассчитана более чем на 12 тысяч зрителей. ХК «Торпедо» впервые сыграет на площадке комплекса 14 августа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что концерт Басты стал самым посещаемым событием на нижегородском стадионе.