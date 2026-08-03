В Красноярском крае сократились очереди на АЗС

В регион поступила новая партия топлива напрямую от завода-производителя. Благодаря этому на ряде заправок пополнили запасы, а очереди автомобилей стали меньше. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Красноярского края.
В приоритете остается обеспечение топливом оперативных служб, сельхозпроизводителей и пассажирских перевозчиков. Остатки и спрос в каждой отрасли проверяют ежедневно.
Региональный штаб продолжает контролировать ситуацию. Дальнейшая обстановка будет зависеть от регулярности и объемов поставок с заводов.