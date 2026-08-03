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В Волгограде погибла пассажирка Audi после ДТП с автобусом

В Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi и пассажирского.

В Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi и пассажирского автобуса. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на проспекте Маршала Жукова.

По предварительной информации, 59-летний водитель иномарки напротив дома № 71 совершил наезд на стоящий автобус, осуществлявший высадку пассажиров.

В результате столкновения водитель и две пассажирки автомобиля «Ауди», включая 5-летнюю девочку, были доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.