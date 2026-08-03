Агроном Тихонова рассказала, как грамотно обустроить компостную кучу на даче

Компостная куча — важный элемент на любом дачном участке. Она не только помогает утилизировать органические отходы, но и способствует восстановлению плодородия почвы. Агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru рассказала, зачем нужна компостная куча, как её правильно организовать и что можно, а что нельзя в неё класть.
Зачем нужна компостная куча?
Компостная куча — это не просто способ избавиться от мусора. Её основная цель — вернуть почве питательные вещества, которые растения забрали в течение сезона. Без этого процесса земля постепенно истощается, и для поддержания её плодородия приходится использовать минеральные удобрения.
В компосте содержатся ценные микроэлементы, такие как азот, калий и фосфор. Эти вещества помогают растениям расти и развиваться. Если не использовать компост, то со временем почва потеряет свою плодородность, и растения будут хуже расти.
Как правильно сделать компостную кучу?
Устройство компостной кучи может быть разным. Кто-то строит стационарные ящики, а кто-то обходится подручными средствами. Главное — правильно закладывать органику. Чем мельче компоненты, тем быстрее они перегниют. Для этого можно использовать измельчитель.
Также можно добавлять специальные добавки — биобактерии. Они ускоряют процесс разложения. Поливаете кучу, накрываете её, и через две недели она уже готова к использованию.
Что можно и нельзя класть в компостную кучу?
Чтобы компост получился качественным, нужно знать, какие материалы можно в него класть, а какие нельзя.
Можно класть:
Все пищевые растительные отходы: очистки, чайную заварку, остатки овощей и фруктов.
Скошенную траву, листья и мелкие ветки (желательно измельчённые).
Сорняки (если они измельчены, хорошо перемешаны и не содержат семян).
Нельзя класть:
Пластмассу, стекло и крупные кости.
Больные растения, так как они могут содержать возбудителей грибков и вирусов, которые могут заразить другие посадки.
Где разместить компостную кучу?
Расположение компостной кучи — важный вопрос. Она должна быть под рукой, но не доставлять неудобств соседям.
Лучше всего размещать компостную кучу там, где в этом году не планируется ничего сажать. Это позволит избежать распространения семян сорняков и болезней.
Также стоит учесть, что компостная куча должна быть защищена от ветра и прямых солнечных лучей. Это поможет сохранить влагу и ускорить процесс разложения.