Агроном Тихонова рассказала, как грамотно обустроить компостную кучу на даче

Компостная куча — важный элемент на любом дачном участке. Она не только помогает утилизировать органические отходы, но и способствует восстановлению плодородия почвы. Агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru рассказала, зачем нужна компостная куча, как её правильно организовать и что можно, а что нельзя в неё класть.