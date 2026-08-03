Жители Красноярского края смогут проголосовать по месту нахождения

Как рассказали в Избиркоме, если в дни голосования (18, 19 и 20 сентября) избиратель не сможет прийти на избирательный участок по месту регистрации, то он сможет проголосовать по месту нахождения в любом МФЦ. Для этого нужно иметь при себе паспорт.