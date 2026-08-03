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Жители Красноярского края смогут проголосовать по месту нахождения

Для этого нужно будет прийти в любое отделение МФЦ.

В Красноярском крае начался прием заявлений о голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Как рассказали в Избиркоме, если в дни голосования (18, 19 и 20 сентября) избиратель не сможет прийти на избирательный участок по месту регистрации, то он сможет проголосовать по месту нахождения в любом МФЦ. Для этого нужно иметь при себе паспорт.

Заявления принимаются с 3 августа по 14 сентября в территориальных избирательных комиссиях, подразделениях МФЦ и через портал «Госуслуги». С 9 по 14 сентября заявку можно будет подать в любой участковой избирательной комиссии.

Отметим, в настоящее время на выборы депутатов Госдумы РФ от Красноярского края зарегистрированы 19 кандидатов из выдвинутых 36. Документы на выборы в Законодательное собрание региона предоставили 7 местных отделений партий. Также в дни голосований состоится викторина, посвященная Году единства народов России с последующим розыгрышем призов.

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