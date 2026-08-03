В Красноярске рассказали, сколько мотоциклистов поймали без прав за выходные

Водители мототранспорта нарушили правила более 60 раз, пользователи СИМ свыше 10 раз. Десять человек управляли мотоциклами без водительских прав, еще одного водителя задержали в состоянии опьянения. Также инспекторы выявляли езду без защитных шлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.