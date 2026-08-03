В Красноярске рассказали, сколько мотоциклистов поймали без прав за выходные

За минувшие выходные сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС выявили более 70 нарушений среди водителей мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».
Водители мототранспорта нарушили правила более 60 раз, пользователи СИМ свыше 10 раз. Десять человек управляли мотоциклами без водительских прав, еще одного водителя задержали в состоянии опьянения. Также инспекторы выявляли езду без защитных шлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
В Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль после употребления алкоголя.