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В Красноярске рассказали, сколько мотоциклистов поймали без прав за выходные

За минувшие выходные сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС выявили более 70 нарушений среди водителей мотоциклов и средств индивидуальной мобильности.

За минувшие выходные сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС выявили более 70 нарушений среди водителей мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».

Водители мототранспорта нарушили правила более 60 раз, пользователи СИМ свыше 10 раз. Десять человек управляли мотоциклами без водительских прав, еще одного водителя задержали в состоянии опьянения. Также инспекторы выявляли езду без защитных шлемов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

В Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль после употребления алкоголя.