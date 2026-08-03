Первого тигра, переданного Россией Казахстану, выпустили в дикую природу

«Предположу, что когда в том же году в Хабаровском крае Всеволод Сысоев подписывал первый в мире прямой запрет на охоту на тигра, он руководствовался в том числе и этими данными. Благодаря осознанию прямой угрозы исчезновения и предпринятым в дальнейшем колоссальным усилиям сумели сохранить амурского тигра. Прошло почти 80 лет, и сейчас именно животные из Хабаровского края помогают восстановить популяцию тигра в Казахстане», — привели слова Чуйченко в центре.