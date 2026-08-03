На польской стороне перехода Безледы — Багратионовск образовалась огромная очередь

На польской стороне погранперехода Безледы — Багратионовск автомобили выстроились в две полосы. Об этом «Клопс» рассказал калининградец Сергей, ожидающий своей очереди на проезд через границу.
По словам мужчины, польские пограничники объясняют задержку тем, что «могут оформлять не более четырёх автомобилей в час». Пока очередь почти не движется, люди выходят из машин и гуляют по дороге.
В июле путешественники, въезжавшие в Калининградскую область через Польшу, жаловались на многочасовые задержки на границе.