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На польской стороне перехода Безледы — Багратионовск образовалась огромная очередь

По словам водителей, за час пограничники пропускают около четырёх машин.

Источник: Клопс.ru

На польской стороне погранперехода Безледы — Багратионовск автомобили выстроились в две полосы. Об этом «Клопс» рассказал калининградец Сергей, ожидающий своей очереди на проезд через границу.

По словам мужчины, польские пограничники объясняют задержку тем, что «могут оформлять не более четырёх автомобилей в час». Пока очередь почти не движется, люди выходят из машин и гуляют по дороге.

В июле путешественники, въезжавшие в Калининградскую область через Польшу, жаловались на многочасовые задержки на границе.