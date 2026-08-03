Дальневосточный фестиваль уличного искусства «Отамура» пройдет в Хабаровске с 11 по 15 сентября (6+)

В Хабаровске во второй раз состоится Дальневосточный фестиваль уличного искусства «Отамура» — единственное в регионе событие такого формата. На пять дней городские пространства — набережная Невельского, площадь Ленина, площадь Славы и дендрарий — превратятся в площадки для спектаклей, перформансов, музыкальных проектов, инсталляций и художественных экспериментов. Организатор фестиваля — краевой ТЮЗ при поддержке правительства Хабаровского края и АНО «Артсерватория». В этом году «Отамура» объединит артистов театра, творческие объединения, художников, музыкантов, танцовщиков и перформеров Хабаровска. Главная особенность фестиваля — работа в «живых декорациях»: авторы создают произведения, отражающие историю, природные особенности города и характеры его жителей. Каждая постановка существует только здесь и сейчас, в момент показа. Все события фестиваля бесплатные. «Отамура» — это возможность увидеть, как искусство рождается на улицах города, стать частью творческого процесса и по-новому взглянуть на знакомые места. Подробная программа будет опубликована на сайте организаторов в сентябре.