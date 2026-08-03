Эксперты назвали самых востребованных работников в сфере строительства в Калининградской области

«Компании сохраняют высокий спрос как на инженерные кадры, так и на представителей рабочих профессий. При этом работодатели всё чаще оценивают не только профильную подготовку, но и профессиональные и цифровые компетенции специалистов. Сегодня для многих специалистов необходимы знание специализированного ПО, умение работать с проектной документацией, а также развитые коммуникативные и организационные навыки», — говорится в исследовании.