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Эксперты назвали самых востребованных работников в сфере строительства в Калининградской области

В топ вошли разнорабочие, электромонтажники и слесари.

Эксперты назвали самых востребованных работников в сфере строительства в Калининградской области. В топ вошли разнорабочие, электромонтажники и слесари. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Всего с января по июль в регионе открыли 4,2 тысячи вакансий в строительной отрасли. Чаще всего местным работодателям требовались разнорабочие (медианная предлагаемая зарплата — 73,1 тысячи рублей), электромонтажники, электромонтёры и техники-электрики (80,8 тысячи), слесари и сантехники (74 тысячи). В топ также вошли машинисты (101,2 тысячи), монтажники (117,1 тысячи), инженер ПТО и инженер-сметчик (94,5 тысячи).

«Компании сохраняют высокий спрос как на инженерные кадры, так и на представителей рабочих профессий. При этом работодатели всё чаще оценивают не только профильную подготовку, но и профессиональные и цифровые компетенции специалистов. Сегодня для многих специалистов необходимы знание специализированного ПО, умение работать с проектной документацией, а также развитые коммуникативные и организационные навыки», — говорится в исследовании.

Ранее эксперты назвали самых востребованных работников в Калининградской области в июне. В топ вошли сотрудники сферы образования, а также специалисты индустрии спорта и красоты.

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