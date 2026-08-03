В Ангарске прошел первый выпускной Школы осознанного родительства

Первый выпускной Школы осознанного родительства «Азбука семьи» прошел в городе Ангарске Иркутской области. Такое обучение проводится по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Участниками курса стали родители учеников Ангарского лицея № 2 имени М. К. Янгеля. В качестве преподавателей выступали психологи, профориентологи, специалисты по работе с молодежью и другие эксперты. Лекции и встречи проводили на разные темы, в том числе «Как стать авторитетом в жизни подростка» и «Помощь в самоопределении и выборе подростков». Также родителям были доступны индивидуальные консультации и помощь.
За время обучения родители освоили навыки бесконфликтного общения, получили знания по профилактике семейного неблагополучия, а также психолого-педагогическую поддержку. Как отметили сами участники, применение знаний на практике дало результат: в семьях улучшился климат, родители и дети начали понимать и слышать друг друга. Кроме того, каждый участник проекта получил набор методических материалов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.