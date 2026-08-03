В Ангарске прошел первый выпускной Школы осознанного родительства

Участниками курса стали родители учеников Ангарского лицея № 2 имени М. К. Янгеля. В качестве преподавателей выступали психологи, профориентологи, специалисты по работе с молодежью и другие эксперты. Лекции и встречи проводили на разные темы, в том числе «Как стать авторитетом в жизни подростка» и «Помощь в самоопределении и выборе подростков». Также родителям были доступны индивидуальные консультации и помощь.