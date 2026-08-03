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В Южном микрорайоне Хабаровска устроят регистрацию собак перед штрафами

На площадке у торгового центра можно будет оформить документы и сделать прививку.

В Хабаровске владельцы домашних животных смогут пройти выездную регистрацию и вакцинацию питомцев, сообщает мэрия города.

Акция состоится 6 августа с 10:00 до 16:00 на парковке торгового центра «ЭВР» по адресу: улица Суворова, 51.

Для оформления регистрации потребуется паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного при наличии. Также хозяева смогут бесплатно привить питомцев от бешенства или выбрать комплексную вакцинацию.

В управлении ветеринарии правительства Хабаровского края напомнили, что в регионе действует обязательная регистрация собак. С сентября владельцев незарегистрированных животных начнут привлекать к административной ответственности — штраф для граждан может составить до 3 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в акции, хозяевам животных нужно заранее заполнить заявление на регистрацию и согласие. Формы документов можно скачать по ссылке.

По вопросам участия в акции можно обращаться по телефону 8 (4212) 20−80−21.