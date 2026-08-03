Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили в Воронежской области

Отметим, что самым жарким отрезок с 4 по 6 августа в нашем регионе выдался в 2010 году, когда воздух прогревался до +38,1 градуса. А самым холодным выдался 4 августа 1969 года. В этот день в Воронежской области было всего +4,8 градуса.