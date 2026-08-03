Метеорологи прогнозируют в Прикамье новую волну тепла до +30 градусов

Со вторника по четверг впервые за долгое время ожидается низкая влажность воздуха, температура воздуха в среднем составит +20…+25 градусов. Характер погоды начнет меняться с четверга, когда начнется вынос тепла из Центральной Европы в сторону Поволжья. В южных районах Прикамья потеплеет до +28 градусов, возможны грозы с сильным ветром.