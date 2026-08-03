В Красноярском крае заработала интерактивная карта дорожного ремонта

Интерактивную карту ремонта дорог добавили на сайте Системы оповещения Красноярского края. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в местном министерстве транспорта.
На интерактивной карте представлены объекты на региональных трассах и в Красноярске. Пользователи могут увидеть статус выполнения работ, протяженность участка, заказчика и подрядчика, плановые и фактические сроки ремонта, характер выполняемых работ, а также фотографии «до» и «после». В разделе представлена информация по объектам начиная с 2020 года и данные о планах на 2027−2028 годы.
«Мы создали этот раздел прежде всего для удобства жителей. При планировании поездок, путешествий или переездов каждый житель края и города Красноярска может быстро проверить, ведутся ли работы на нужном участке, каковы их сроки и стадия завершения. Это поможет водителям заранее скорректировать маршрут и быть более внимательными на тех отрезках, где сегодня работают дорожные службы», — отметил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.