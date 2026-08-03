В Красноярском крае заработала интерактивная карта дорожного ремонта

«Мы создали этот раздел прежде всего для удобства жителей. При планировании поездок, путешествий или переездов каждый житель края и города Красноярска может быстро проверить, ведутся ли работы на нужном участке, каковы их сроки и стадия завершения. Это поможет водителям заранее скорректировать маршрут и быть более внимательными на тех отрезках, где сегодня работают дорожные службы», — отметил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.