Красноярское отделение РГО третий год подряд возглавило общероссийский рейтинг

Красноярское краевое отделение Русского географического общества (РГО) вновь возглавило общероссийский рейтинг. По итогам мониторинга эффективности деятельности региональных отделений за 2025 год Красноярск занял первое место в России. Этот результат стал историческим: впервые в истории Русского географического общества региональное отделение удерживает лидирующие позиции три года подряд. Стабильность работы краевого отделения подтверждается временем — последние семь лет оно неизменно входит в пятерку лучших. Впервые отделение заняло 1-е место в рейтинге в 2023 году. Для нас очень значимо, что в год 125-летнего юбилея Красноярского краевого отделения мы продолжаем идти вперед. Это результат тяжелой, системной работы большой команды РГО в регионе, наших многочисленных друзей, партнеров, общественности и всего Красноярского края, — отметил председатель регионального отделения Игорь Спириденко.