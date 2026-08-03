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Волгоградцам рассказали о выплатах пособий и пенсий в августе

Сегодня, 3 августа, жителям Волгоградской области перечислят большинство пособий по уходу за ребенком.

Сегодня, 3 августа, жителям Волгоградской области перечислят большинство пособий по уходу за ребенком.

В понедельник баланс карты пополнится у волгоградцев, получающих единое пособие на детей до 17 лет. Деньги на счет поступят также семьям военнослужащих, а также неработающим родителям, ухаживающим за ребенком в возрасте до полутора лет.

— В среду, 5 августа, выплаты оформят семьям, которые подобным образом распределяют средства из материнского капитала, — прокомментировали в региональном отделении Соцфонда России. — Седьмого августа деньги будут выплачены работающим родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Волгоградским пенсионерам стоит ждать поступлений на карты 4, 11 и 21 августа.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.