Масштабный потоп в Калининграде и утонувшая в зеленоградской реке: шесть событий, которые обсуждали в выходные

В регионе прошли обильные ливни, которые вызвали в городе настоящий потоп. А в реке Тростянке в Зеленоградске утонула женщина: об этом и о других событиях писал «Клопс» в первые выходные августа.
1. В субботу, 1 августа, выпали обильные осадки. В Калининграде затопило стадион «Ростех Арена».
В этот же день в Калининграде оказались в воде несколько улиц, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Движение троллейбусов № 2 и 7, а также трамваев № 3 и 5 приостановили на Московском проспекте, Октябрьской и Багратиона. Троллейбусы № 1 разворачивались на Южном вокзале из-за подтопления на Ульяны Громовой. Автобусы № 28 и 87 временно изменили маршрут из-за глубоких луж на Ялтинской.
2. Утром в воскресенье, 2 августа, в реке Тростянке у лодочной станции и яхт-клуба «Куршский залив» на въезде в Зеленоградск заметили тело. Очевидцы, сначала принявшие его за мужское, вызвали спасателей.
Позже выяснилось, что погибшей была молодая женщина азиатской внешности. На вид ей 30−35 лет, была одета в бежевые кроссовки, серые брюки, чёрную кофту на молнии и розовую футболку. По предварительным данным, тело пробыло в воде около суток. Личность погибшей пока не установлена, признаков насильственной смерти не нашли.
3. Ночью в воскресенье, 2 августа, из окна жилого дома на улице Беланова в Калининграде выпала 12-летняя девочка. Её госпитализировали в Детскую областную больницу. Позже стало известно, что девятиклассница получила тяжёлые травмы, и прояснились обстоятельства несчастья.
Школьница разговаривала через окно с подругой, стоявшей во дворе, и упала, потеряв сознание. Очнувшись, девочка плакала, кричала от боли и жаловалась на онемение ног. С подозрением на переломы позвоночника в грудном и поясничном отделах её в сопровождении матери доставили в ДОБ.
4. В воскресенье, 2 августа, на Форелевом озере в Калининграде перевернулась лодка с супругами 1954 года рождения. Рыбаки, находившиеся неподалёку, заметили происшествие и бросились на помощь: 80-летний мужчина помог пенсионерам забраться на днище перевёрнутой лодки и отбуксировал их к берегу. К моменту прибытия спасателей помощь уже не потребовалась, от осмотра медиков супруги отказались, но посетовали, что утопили в озере ключи от машины и квартиры.
5. Во втором туре РПЛ «Балтика» на домашнем поле принимала московское «Динамо» в воскресенье, 2 августа. Хозяева стремились реабилитироваться после поражения от ЦСКА, а гости — одержать первую победу с возвращением Сандро Шварца. Встреча завершилась историческим успехом калининградцев: «Балтика» впервые обыграла бело-голубых в чемпионате России.
6. В Зеленоградске временно закрыли спуск № 10 с улицы Первомайской к пляжу из-за ремонтных работ — проход опасен. Власти рекомендовали пользоваться соседними спусками № 9 «Локомотив» и № 11 «Спортплощадка».