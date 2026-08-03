Масштабный потоп в Калининграде и утонувшая в зеленоградской реке: шесть событий, которые обсуждали в выходные

В этот же день в Калининграде оказались в воде несколько улиц, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Движение троллейбусов № 2 и 7, а также трамваев № 3 и 5 приостановили на Московском проспекте, Октябрьской и Багратиона. Троллейбусы № 1 разворачивались на Южном вокзале из-за подтопления на Ульяны Громовой. Автобусы № 28 и 87 временно изменили маршрут из-за глубоких луж на Ялтинской.