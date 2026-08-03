20 августа из Воронежа в Задонск отправится Митрофано-Тихоновский крестный ход

Протяженность маршрута составляет около 130 километров. Крестный ход продлится пять дней и пройдет по территории Воронежской и Липецкой областей. По пути паломники будут совершать остановки в храмовом комплексе во имя святой блаженной Ксении Петербургской в Северном микрорайоне Воронежа, храме в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи в селе Староживотинное Рамонского района.