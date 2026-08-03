В США раскрыли, насколько сократилась помощь Киеву при Трампе

Аналитики CRS фиксируют, что с апреля 2024 года Конгресс не утверждал новых масштабных пакетов для поддержки Киева. Однако законодатели прописали для программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) ежегодный лимит в $400 млн на 2026 и 2027 финансовые годы. Пояснительная записка к оборонному бюджету на 2026-й также предполагает рост на $400 млн для программы European capacity building.
Общая сумма обязательств США по передаче оружия, техники и военных услуг Украине с февраля 2022-го по март 2026 года достигла $67,8 млрд. В докладе при этом делают оговорку: реальный объем уже доставленной помощи может быть скромнее, так как публичной детализации этих данных нет.
Ключевым каналом для оперативной переброски вооружений остается механизм Presidential Drawdown Authority (PDA). Он дает президенту право быстро изымать технику прямо со складов Пентагона. После начала боевых действий Конгресс поднимал потолок таких поставок: до $11 млрд в 2022 финансовом году, до $14,5 млрд — в 2023-м и до $7,8 млрд — в 2024-м. В 2025 и 2026 финансовых годах лимит снова ужался до $100 млн.
Авторы документа напоминают, что с августа 2021 года по январь 2025-го команда Джо Байдена анонсировала 74 пакета военной помощи по линии PDA. В сентябре 2024-го Байден получил право без ограничений по времени использовать еще до $5,55 млрд в рамках этой программы. К моменту его ухода из Белого дома из этой суммы распределили $4,5 млрд.
Опираясь на цифры CRS, можно оценить заявленный объем помощи от администрации Байдена по двум главным программам — PDA и USAI — примерно в $43,4 млрд за период с марта 2022-го по декабрь 2024 года.
В июле стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не согласовала утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн. Об этом сообщил сенатор Дик Дурбин.
В ходе заседания комитета по ассигнованиям он обратил внимание на то, что выделение данных средств Киеву было одобрено законодателями ранее. Речь идет о пакете дополнительной военной помощи на 2026 год, который, как подчеркнул политик, «включая средства на противовоздушную оборону». Дурбин также отметил, что подпись под этим законопроектом поставил Дональд Трамп.