В США раскрыли, насколько сократилась помощь Киеву при Трампе

Авторы документа напоминают, что с августа 2021 года по январь 2025-го команда Джо Байдена анонсировала 74 пакета военной помощи по линии PDA. В сентябре 2024-го Байден получил право без ограничений по времени использовать еще до $5,55 млрд в рамках этой программы. К моменту его ухода из Белого дома из этой суммы распределили $4,5 млрд.