В Беларуси суд запретил тратить зарплату девочке-подростку, которая работает в колхозе

Так, прокурорская проверка в Столбцовском районе обратила внимание на несовершеннолетнюю девушку, которая живет вместе с матерью и тремя несовершеннолетними братьями. А отец девочки проходит реабилитацию в лечебно-трудовом профилактории. Подростка отчислили из колледжа, и она пошла работать в одно из сельхозпредприятий района. Однако свою зарплату стала тратить на покупку алкоголя.