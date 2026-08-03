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В Беларуси суд запретил тратить зарплату девочке-подростку, которая работает в колхозе

Суд запретил девочке-подростку тратить зарплату, которую она получает в колхозе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси прокуратура обратилась в суд, чтобы запретить девочке-подростку тратить зарплату, которую она зарабатывает в сельскохозяйственном предприятии. Подробности рассказали в прокуратуре Минской области.

Так, прокурорская проверка в Столбцовском районе обратила внимание на несовершеннолетнюю девушку, которая живет вместе с матерью и тремя несовершеннолетними братьями. А отец девочки проходит реабилитацию в лечебно-трудовом профилактории. Подростка отчислили из колледжа, и она пошла работать в одно из сельхозпредприятий района. Однако свою зарплату стала тратить на покупку алкоголя.

Из-за систематического употребления алкоголя девочку-подростка даже поставили на профилактический учет в районную больницу. Еще с ней проводят индивидуальную профилактическую работу из-за распития алкоголя в общественном месте (ст. 19.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

— В связи со сложившейся ситуацией в семье подросток вместе с братьями признаны находящейся в социально опасном положении, — отметили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд, чтобы лишить девушку прав самостоятельно распоряжаться ее доходами. Суд удовлетворил исковое заявление.

Решение суда еще может быть обжаловано.