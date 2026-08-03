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В Красноярске 4 августа перекроют улицу ради съемок фильма

4 августа в Красноярске перекроют часть улицы 60 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

4 августа в Красноярске на улице 60 лет Октября ограничат движение транспорта. Это нужно для безопасности во время съемок документального фильма, посвященного полувековому юбилею Свердловского района.

Проезжую часть перекроют с 11:00 до 15:00. Машинам не дадут проехать по отрезку от дома 54/1 до дома 84 по упомянутой улице.

Для предупреждения водителей об изменениях от Парашютной, 6 до поворота на 60 лет Октября установят дорожный знак, запрещающий въезд.

Будет изменена схема движения сразу для нескольких автобусных маршрутов: №№ 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92. Предусмотрен объезд для общественного транспорта через бульвар Зеленый, Свердловскую улицу и соединительный проезд между ней и 60 лет Октября. На время ограничений автобусы перестанут останавливаться на двух остановках: «Афонтово» и «Хлебзавод». Вместо них пассажиров будут высаживать и забирать на остановке «Юбилейная — Свердловская улица».

Городские власти просят водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений.