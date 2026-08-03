В Красноярске 4 августа перекроют улицу ради съемок фильма

Будет изменена схема движения сразу для нескольких автобусных маршрутов: №№ 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92. Предусмотрен объезд для общественного транспорта через бульвар Зеленый, Свердловскую улицу и соединительный проезд между ней и 60 лет Октября. На время ограничений автобусы перестанут останавливаться на двух остановках: «Афонтово» и «Хлебзавод». Вместо них пассажиров будут высаживать и забирать на остановке «Юбилейная — Свердловская улица».