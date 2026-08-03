Скорпионы раскроют тайну, а Весы возьмут ситуацию под контроль: таро-расклад на понедельник, 3 августа

Скорпионам карты обещают момент, когда станет проще разобраться в неоднозначной ситуации, а Весы смогут повлиять на события, если перестанут ждать чужой инициативы. «Клопс» публикует расклад на картах таро для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Двойка Пентаклей): указывает на попытку удержать сразу несколько важных сфер жизни. В отношениях может появиться вопрос: стоит ли продолжать подстраиваться под обстоятельства или пора менять правила. Профессиональная сфера (Башня): предрекает неожиданное нарушение привычного порядка. То, что казалось надёжным, может потребовать пересмотра. Здоровье (Король Кубков): говорит о необходимости не подавлять эмоции: внутреннее напряжение может сильнее влиять на состояние, чем кажется.
Телец.
Любовь (Семёрка Кубков): символизирует ситуацию, где легко принять желаемое за действительное. Не все обещания и красивые жесты окажутся такими значимыми, как выглядят. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает шанс получить ресурс для будущего роста. Это может быть новая задача, полезное знакомство или возможность проявить себя. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость замедлиться.
Близнецы.
Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает ситуацию, когда кто-то решится сказать то, что долго держал при себе. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о периоде, когда результат зависит не от громких решений, а от кропотливой работы. Здоровье (Пятёрка Кубков): предупреждает, что прошлые переживания могут забирать больше сил, чем текущие проблемы.
Рак.
Любовь (Императрица): обещает проявление чувств через заботу и конкретные действия. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на новости или информацию, которую сначала захочется проверить несколько раз. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость найти собственный ритм и не бросаться из крайности в крайность.
Лев.
Любовь (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке освободиться от зависимости от чужого внимания, ревности или старых обид. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): предрекает момент, когда ваши усилия станут заметны окружающим. Возможно признание там, где его долго не было. Здоровье (Девятка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Дева.
Любовь (Луна): символизирует ситуацию, где не всё так однозначно, как кажется. Возможно, придётся разобраться не только в чувствах другого человека, но и в собственных ожиданиях. Профессиональная сфера (Колесница): обещает ускорение рабочих событий. Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о пользе комплексного подхода: один совет или один способ решения могут оказаться недостаточными.
Весы.
Любовь (Маг): указывает на момент, когда многое зависит от собственной инициативы. Вместо ожидания знаков судьбы придётся самому сделать первый шаг. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает полезное сотрудничество или знакомство с человеком, чьи навыки помогут продвинуть дело. Здоровье (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о необходимости перестать откладывать решение проблемы, которую уже давно замечаете.
Скорпион.
Любовь (Верховная Жрица): обещает понимание скрытых мотивов другого человека. Возможно, станет ясно, почему кто-то вёл себя именно так, а не иначе. Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на ситуацию, где всё решит объективная оценка. Здоровье (Звезда): символизирует постепенное возвращение сил после периода, когда приходилось работать на пределе.
Стрелец.
Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о возвращении приятного воспоминания или человека, который когда-то оставил след в жизни. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предупреждает: желание доказать свою правоту может привести к потере больше, чем к победе. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Козерог.
Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует момент, когда можно не заметить хорошее отношение из-за усталости или разочарования. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает практичное решение финансового или рабочего вопроса. Ставка будет не на риск, а на надёжность. Здоровье (Отшельник): говорит о необходимости прислушаться к себе и не игнорировать сигналы организма.
Водолей.
Любовь (Суд): предрекает возвращение к теме, которую хотелось оставить в прошлом. Придётся либо окончательно закрыть её, либо дать ситуации второй шанс. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на смену подхода. Возможно, ваш старый способ работы больше не приносит результата. Здоровье (Десятка Жезлов): предупреждает о накопленной усталости.
Рыбы.
Любовь (Звезда): обещает момент, когда появится ощущение, что отношения движутся в правильную сторону. Профессиональная сфера (Смерть): символизирует завершение задачи или периода, который уже исчерпал себя. Освободившееся место займёт что-то новое. Здоровье (Королева Кубков): говорит о важности эмоционального комфорта и окружения людей, рядом с которыми становится спокойнее.