Скорпионы раскроют тайну, а Весы возьмут ситуацию под контроль: таро-расклад на понедельник, 3 августа

Любовь (Двойка Пентаклей): указывает на попытку удержать сразу несколько важных сфер жизни. В отношениях может появиться вопрос: стоит ли продолжать подстраиваться под обстоятельства или пора менять правила. Профессиональная сфера (Башня): предрекает неожиданное нарушение привычного порядка. То, что казалось надёжным, может потребовать пересмотра. Здоровье (Король Кубков): говорит о необходимости не подавлять эмоции: внутреннее напряжение может сильнее влиять на состояние, чем кажется.