В Москве обсудили перспективы роботизации столичных предприятий

«Экономика Москвы на 85% представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации мы видим не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях. Наша задача — вместе с участниками рынка оценить потенциал роботизации в столице и выявить существующие барьеры для максимального внедрения роботов во все сферы городской экономики», — отметила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.