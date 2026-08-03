В Москве обсудили перспективы роботизации столичных предприятий

Круглый стол по вопросам роботизации экономики столицы состоялся в Москве в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участники встречи подчеркнули, что бизнес активно интересуется роботизацией, но далеко не все запросы воплощаются в действующие проекты. Эксперты выделили ряд сдерживающих факторов: предприниматели недостаточно осведомлены о доступных технологиях, а на многих предприятиях отсутствует необходимая инфраструктура. Среди других проблем — нехватка интеграторов полного цикла, высокая стоимость пилотных проектов, а также существенные издержки на предпроектную подготовку и аудит производственных процессов.
Для ускорения роботизации участники встречи предложили развивать рыночную инфраструктуру, сформировать единую базу отечественных роботизированных технологий и усилить подготовку инженерных кадров. Важным условием прогресса эксперты считают налаживание постоянного диалога между поставщиками технологий, интеграторами, владельцами предприятий и представителями власти. Все эти инициативы планируется учесть при создании новых механизмов поддержки роботизации для московских компаний и городских предприятий.
«Экономика Москвы на 85% представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации мы видим не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях. Наша задача — вместе с участниками рынка оценить потенциал роботизации в столице и выявить существующие барьеры для максимального внедрения роботов во все сферы городской экономики», — отметила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.